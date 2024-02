Taxas futuras caem no Brasil em dia de fechamento de curvas em países centrais

Além disso, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse mais cedo que as apostas dos investidores sobre cortes de juros em 2024 não são irracionais. Ele também apontou para sinais claros de uma recuperação da economia britânica após o país ter entrado em recessão no fim do ano passado.

“O mercado está essencialmente incorporando na curva que reduziremos as taxas de juros no decorrer deste ano”, disse Bailey a parlamentares. As declarações trouxeram um viés negativo também para a curva de juros inglesa.

No Canadá, a taxa anual de inflação desacelerou mais do que o esperado, para 2,9% em janeiro, e as principais medidas de preços diminuíram, conforme dados divulgados nesta terça-feira.

Foi a primeira vez em sete meses que a inflação caiu abaixo de 3%. Isso levou os mercados a aumentar as apostas de um corte nas taxas de juros canadenses em abril para uma probabilidade de 58%, ante 33% de antes da publicação dos números.

“Temos um movimento de fechamento global das curvas de juros. O Brasil acompanha”, comentou durante a tarde João Ferreira, sócio da One Investimentos, ao justificar a queda das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros).

A taxa do DI para janeiro de 2027, que chegou a marcar uma máxima de 10,025% às 9h12 (alta de 0,004 pontos-base ante o ajuste da véspera), atingiu uma mínima de 9,945% às 14h47 (queda de 0,076 pontos-base), na esteira do movimento mais amplo de fechamento de curvas nos mercados centrais.