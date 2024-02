Japão rebaixa visão sobre economia devido a gastos lentos dos consumidores

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão rebaixou sua visão sobre a economia em fevereiro pela primeira vez em três meses devido à fraqueza dos gastos do consumidor, sugerindo uma trajetória turbulenta para sair da recessão diante da lenta recuperação salarial e de uma produção industrial sem brilho.

O governo também piorou sua avaliação sobre os gastos do consumidor pela primeira vez em dois anos, dizendo que a recuperação parece estar "estagnada", ressaltando o desafio para o Banco do Japão no momento em que busca sair de sua política monetária ultrafrouxa este ano.

A avaliação pessimista foi feita depois que dados da semana passada mostraram que a economia japonesa entrou inesperadamente em recessão no quarto trimestre devido à demanda interna fraca, perdendo sua posição de terceira maior economia do mundo para a Alemanha.