Resultado forte da Nvidia impulsionam S&P 500 a recorde

A empresa, que também superou as expectativas de receita do quarto trimestre, pode adicionar mais de 200 bilhões de dólares em capitalização de mercado, se os ganhos se mantiverem.

Às 12:20 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,67%, a 38.871,45 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,55%, a 5.059,08 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 2,29%, a 15.937,56 pontos.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 subiam no início das negociações, com as ações de tecnologia liderando os ganhos com um salto de 3,8%. O índice Philadelphia Semiconductor subia 4%.