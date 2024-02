Expectativas de inflação da zona do euro sobem para próximo 1 ano, diz BCE

FRANKFURT (Reuters) - As expectativas de inflação entre os consumidores da zona do euro aumentaram para o próximo ano e se mantiveram estáveis para os próximos três anos, mostrou uma nova pesquisa do Banco Central Europeu nesta sexta-feira, somando-se às evidências de que o estágio final de controle do crescimento dos preços pode ser difícil.

A inflação diminuiu rapidamente no ano passado e agora está um pouco abaixo de 3%, mas o BCE disse que pode levar mais de um ano para reduzi-la à sua meta de 2%, apesar de uma série recorde de aumentos de juros e do crescimento econômico anêmico.

A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses subiu para 3,3% em janeiro, de 3,2% em dezembro, enquanto as expectativas para os próximos três anos permaneceram inalteradas em 2,5%, informou o BCE, com base em uma pesquisa com 19 mil adultos em 11 países da zona do euro.