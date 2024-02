Mercado de IPOs deve seguir retraído em 2024, vê B3

SÃO PAULO (Reuters) - As ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) devem continuar sendo um evento raro em 2024 na bolsa de valores de São Paulo, apesar das condições macroeconômicas melhores que no ano passado e de um conjunto importante de empresas preparadas para abrir capital, segundo avaliação nesta sexta-feira do diretor financeiro da B3, André Veiga Milanez.

"Não acho que 2024 será um ano com muitos IPOs. Vemos espaço para follow-ons (ofertas subsequentes de ações)", disse o executivo durante conferência com analistas e investidores após a publicação dos resultados da B3 na noite da véspera.

"Tem um 'pipeline' bastante interessante de potenciais IPOs, mas é difícil prever" quando a janela para as operações poderá se abrir, afirmou o executivo.