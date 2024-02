BRF lucra R$823 mi no 4º tri e encerra série de sete trimestres de perdas

A recuperação dos mercados de exportação e 66 novas autorizações para plantas de exportação da BRF também ajudaram a empresa "a terminar o ano melhor do que começou", disse o presidente-executivo Miguel Gularte.

Os preços mais baixos dos grãos e uma dinâmica de demanda melhor devem continuar ao longo de 2024, ele acrescentou.

Apesar de um quarto trimestre forte, a BRF perdeu 1,87 bilhão de reais em 2023, marcando o segundo prejuízo anual consecutivo para a maior exportadora de frango do mundo.

Ainda assim, a BRF disse que os preços mais altos da carne fresca levaram ao retorno das margens de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de dois dígitos no último trimestre, referindo-se ao segmento internacional.

De acordo com a BRF, a lucratividade aumentou em todas as regiões no período. Os ganhos mais expressivos foram na região do Golfo, um mercado importante onde vende produtos "halal" produzidos de acordo com as exigências da dieta muçulmana.

As marcas Sadia e Banvit permanecem líderes de mercado em seus segmentos halal, disse a BRF. Gularte descreveu as vendas no Oriente Médio como "o exemplo mais evidente da retomada dos mercados internacionais".