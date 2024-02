CPI da Braskem aprova plano de trabalho, pede informações e deve votar convocações

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A CPI da Braskem do Senado aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho do relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), prevendo eixos de atuação -- causas, tamanho dos passivos e reparação aos afetados, e falhas dos órgãos de fiscalização -- até o dia 22 de maio, prazo limite para o funcionamento da comissão se ela não for prorrogada.

Junto com o plano de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou uma série de requerimentos de informações a empresas e órgãos públicos, caso da Braskem e da Petrobras, assim como da Agência Nacional de Mineração (ANM), da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além do governo estadual de Alagoas e da prefeitura de Maceió. Os esclarecimentos solicitados devem ser encaminhados em até 5 dias.