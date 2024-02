Yellen afirma que economia global segue resiliente e diz que EUA impulsionam crescimento

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - A forte expansão econômica dos Estados Unidos tem sido um "importante motor" de um crescimento global melhor do que o esperado, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em uma coletiva de imprensa na terça-feira, antes da reunião desta semana das autoridades financeiras do G20 em São Paulo.

Em trechos de suas falas divulgadas pelo Tesouro, Yellen disse que o Fundo Monetário Internacional e outros projetaram uma desaceleração disseminada na economia global em 2023, o que não aconteceu.