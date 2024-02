Acusado de ligação com morte de Marielle é preso em Duque de Caxias

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Um homem acusado de ligação com a morte da vereadora Marielle Franco foi preso nesta quarta-feira, informou a Polícia Federal.

O preso teria feito o desmanche do carro usado pelos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz no dia do assassinato da vereadora e do motorista dela Anderson Gomes.