BC cita "vulnerabilidades" no sistema financeiro internacional e condições restritivas

O BC pontuou ainda que a volatilidade dos juros de longo prazo nos EUA continua elevada.

“A incerteza também segue elevada, em particular, sobre a trajetória da política monetária das economias avançadas, sobre o crescimento na China e sobre os impactos dos eventos geopolíticos globais”, registrou a autoridade monetária no documento.

Em relação ao Brasil, o Comef avaliou que o financiamento à economia real seguiu em desaceleração, ao mesmo tempo em que as provisões das instituições financeiras se mantiveram adequadas, “acima das estimativas de perdas esperadas”.

Formado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e pelos diretores da autarquia, o Comef estabelece as diretrizes para a manutenção da estabilidade financeira. O último encontro do comitê ocorreu nos dias 20 e 21 de fevereiro.

(Por Fabrício de Castro)