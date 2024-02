Receita do setor de máquinas recua em janeiro na base anual, diz Abimaq

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) -O faturamento do setor de máquinas e equipamentos manteve tendência de queda em janeiro, após fechar 2023 com declínio de 11% e recuar 22,4% em dezembro ante mesmo mês em 2022, mostraram nesta quarta-feira dados da Abimaq, associação do setor.

A receita líquida total do setor em janeiro recuou 21,7% ante o mesmo mês do ano passado, a 16,4 bilhões de reais. Já a receita líquida interna registrou queda de 28,5% na mesma base de comparação, para 11,1 bilhões de reais.