Teto dos juros do consignado do INSS cai de 1,76% para 1,72% ao mês

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou nesta quarta-feira (28) uma redução do teto dos juros cobrados em operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, informou o Ministério da Previdência Social.

O teto para operações com desconto em folha caiu de 1,76% para 1,72% ao mês, enquanto o limite nas operações de cartão de crédito e cartão consignado de benefício passou de 2,61% para 2,55% ao mês.

De acordo com o Ministério, os novos tetos entrarão em vigor cinco dias úteis após a publicação da resolução do CNPS no DOU (Diário Oficial da União). O representante do sistema financeiro foi o único a votar contra a redução. A última redução desse limite de juro fora feita no mês passado.