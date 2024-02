Ambev cai mais de 7% após resultado trimestral e guidance

(Reuters) - As ações da Ambev recuavam mais de 7% nesta quinta-feira, tocando mínimas em quatro meses, após a fabricante de bebidas reportar queda de 11% no lucro líquido do quarto trimestre, para 4,5 bilhões de reais, bem como declínio de 12% na receita no período.

A empresa afirmou que as tendências do câmbio e das commodities, além de taxas de juros mais baixas, estão reduzindo pressões de custo no Brasil. Para 2024, a Ambev espera que os custos por hectolitro de cerveja caiam até 3%.

Na visão de analistas da XP, o balanço foi misto, com as discussões fiscais em andamento pesando sobre suas perspectivas, além dos efeitos adversos da hiperinflação argentina. Mas eles também destacaram que a recuperação operacional foi sólida e houve expansão de margem em todas as linhas.