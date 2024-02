Economia da França registra leve crescimento no 4º trimestre de 2023

PARIS (Reuters) - A economia da França cresceu ligeiramente no último trimestre de 2023, segundo dados finais revisados do instituto de estatísticas do país nesta quinta-feira, ajudada pelo crescimento mais rápido do consumo de serviços e do comércio exterior.

A segunda maior economia da zona do euro cresceu 0,1% nos últimos três meses do ano passado, disse o INSEE em seu relatório trimestral do PIB, revisando a leitura preliminar de estagnação publicada no mês passado.

O crescimento ocorre após um terceiro trimestre estável.