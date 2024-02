Largada de plano cambial pode destravar US$20 bi em projetos e Tesouro buscará investidores, diz Ceron

Mas ele previu que todo o plano de proteção cambial, que inclui pelo lado da oferta 3,4 bilhões de dólares em derivativos contratados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no exterior e disponibilizados no Brasil via Banco Central, poderá mudar o cenário para atração de recursos até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Eu estou completamente confiante que a gente vai fazer um programa que vai ser um legado para o país. Daqui a três anos a gente vai chegar lá e olhar para trás e falar, olha, esse negócio fez diferença”, afirmou.

O presidente do BID, Ilan Goldfajn, tem dito desde o lançamento do programa na segunda-feira que aposta que o plano poderá constituir um marco, consolidando um modelo que poderá ser replicado em outros países.

O trabalho em conjunto com o BID, que foi um importante parceiro técnico na elaboração do plano, ocorreu num momento em que as instituições multilaterais têm sido crescentemente cobradas, inclusive pela presidência brasileira do G20, a aportar mais recursos no financiamento da transição climática num contexto de dificuldade fiscal que penaliza especialmente os países emergentes.

Ceron afirmou que “não é à toa” que tanto o BID quanto o Banco Mundial -- que anunciaram 2 bilhões de dólares e 1 bilhão de dólares, respectivamente, nas linhas do programa de proteção cambial -- abraçaram a iniciativa.

Além da linha de blended finance, o programa do governo também inclui uma linha de liquidez de crédito contingente, que oferecerá caixa em momentos de desvalorização acentuada da moeda, e uma linha de crédito voltada a instituições financeiras para que desenvolvam diferentes produtos para coberturas cambiais, podendo utilizá-la como lastro para chamadas de margens em operações de derivativos.