Petrobras eleva preço médio do querosene de aviação em 8,4%

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) da Petrobras para as distribuidoras será elevado em 8,4% a partir desta sexta-feira, ante o valor praticado em fevereiro, informou a companhia em nota, interrompendo uma série de quatro quedas mensais consecutivas.

A alta corresponderá a cerca de 0,31 real por litro, adicionou a empresa, que reajusta mensalmente os preços do QAV de acordo com fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras.

Dessa maneira, no acumulado de 2024, há uma redução de 2,7%, o que representa um corte médio de 0,11 real por litro em relação ao preço de dezembro de 2023, informou a Petrobras.