Dólar tem leve queda com mercado à espera de dados dos EUA e Powell

Esse movimento não divergiu muito da estabilidade vista no índice que compara o dólar a uma cesta de partes fortes ao longo da sessão.

"O principal fator de incerteza é como as nações mais fortes economicamente irão reagir aos desafios da inflação e quais são seus planos para a política monetária", disse Diego Costa, chefe de Câmbio para Norte e Nordeste da B&T Câmbio.

"A quebra de expectativa de seis cortes de juros nos Estados Unidos e uma perspectiva de início de afrouxamento monetário na zona do euro apenas no meio do ano deixou o mercado mais cauteloso... Para calibrar essas expectativas, o mercado segue atento aos indicadores, às falas de representantes dos bancos centrais."

O chair do Fed, Jerome Powell, dará depoimento a parlamentares na quarta e na quinta-feira, fala que virá após moderação recente nas apostas de mercado sobre cortes de juros. No mês passado, dados dos índices de preços ao consumidor e ao produtor dos Estados Unidos surpreenderam para cima, embora a inflação medida pelo PCE -- indicador preferido do Fed -- tenha ficado dentro do esperado.

"Nos EUA, embora o relatório de inflação PCE de janeiro não tenha impressionado muito as expectativas, a tendência de alta nos preços não parece estar se dissipando. Juntamente com a ausência de quaisquer sinais sérios de desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos, isso parece excluir a possibilidade de cortes na taxa de juros do Federal Reserve nos próximos meses", disse Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank.

Segundo ele, essa visão será testada na sexta-feira, quando for divulgado o relatório de criação de vagas fora do setor agrícola dos EUA de fevereiro. A expectativa é de abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro, e qualquer dado acima do esperado deve levar a nova onda de pessimismo quanto ao início do afrouxamento monetário do Fed.