Governo quer discutir reoneração, Perse e contribuição de municípios nesta semana, diz Padilha

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo pretende discutir esta semana com parlamentares suas propostas para reoneração da folha de salários, programa Perse, e contribuição previdenciária dos municípios, temas de grande repercussão no Congresso.

Padilha informou que na terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encontra-se com parlamentares para esclarecer dúvidas sobre reoneração da folha de salários e o Perse, programa criado como forma de atenuar os efeitos negativos da pandemia de Covid-19 no setor de eventos e turismo que prevê, por exemplo, redução a zero das alíquotas de uma série de tributos para empresas dos setores.

O ministro também manifestou a intenção de "evoluir" nesta semana nas discussões sobre a contribuição previdenciária dos municípios.