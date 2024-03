Ibovespa oscila pouco na abertura com agenda da semana no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma variação modesta nos primeiros negócios desta segunda-feira, com agentes financeiros abrindo a semana em clima de expectativa sobre as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso norte-americano na quarta-feira, e dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, na sexta-feira.

Às 10h01, o Ibovespa subia 0,03%, a 129.222,95 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha acréscimo de 0,09%.

(Por Paula Arend Laier)