Índice japonês Nikkei ultrapassa nível de 40.000 pontos com melhora do sentimento dos investidores

Após cinco semanas consecutivas de ganhos, o índice ultrapassou o novo pico intradiário de 39.990,23 pontos atingido na sexta-feira, e chegou a alcançar 40.314,64 pontos.

Embora possa haver movimentos de curto prazo com o aquecimento do mercado, "acho que o mercado continuará a subir", disse Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe da Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Investidores estrangeiros têm liderado as compras, e muitos parecem estar investindo a partir de uma perspectiva de médio e longo prazo, disse ele.

Alguns analistas estimam que as ações japonesas poderão subir ainda mais este ano devido às mudanças de longo prazo no comportamento das empresas, de acordo com uma pesquisa da Reuters publicada em 22 de fevereiro. A mediana das previsões para o Nikkei no final do ano de 2024 era de 39.000 pontos pontos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,50%, a 40.109 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,04%, a 16.595 pontos.