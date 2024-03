Novo plano de recuperação judicial da Light é justo e não tem margem de manobra, diz CFO

O primeiro passo, segundo ele, é a aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia de credores marcada para o dia 21 deste mês. O segundo desafio é chegar a um percentual satisfatório em torno do reajuste tarifário regular da companhia. Já a terceira grande meta é um acordo com o poder concedente para a renovação da concessão da distribuidora, que expira em 2026.

O executivo disse que a empresa trabalha passo a passo para tentar superar um desafio de cada vez, mas sabe que os três compromissos estão conectados.

"Ele (o plano) cria uma companhia saudável e com olhar de longo prazo. Não dá para renovar uma concessão se você estiver com uma empresa doente... Sem a recuperação judicial, a renovação fica comprometida", afirmou Tostes.

Com 11 bilhões de reais em dívidas, a Light entrou em recuperação judicial no ano passado. No mês passado, atualizou o plano com uma proposta "muito melhor" do que a primeira e do que a média dos planos apresentados por outras empresas que também recorreram ao regime, disse o CFO.

"É um plano melhor, bom, saudável, consistente que tem uma proposta justa aos credores. Ele não promete o que a gente não conseguiria entregar. Não é um plano indecente, nem uma obra de ficção".

A nova oferta prevê a injeção de até 1,5 bilhão de reais em dinheiro novo, conversão de 2,2 bilhões de dívida em ações e o pagamento integral a credores que tem até 30 mil reais a receber em um prazo de no máximo 90 dias.