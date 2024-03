Divisão de caminhões Volkswagen vê margem estável em 2024 após lucro saltar em 2023

(Reuters) - A Traton, unidade de caminhões da Volkswagen, previu nesta terça-feira um retorno sobre as vendas estável em 2024, depois que após o lucro operacional quase dobrar devido à demanda reprimida por veículos comerciais após a pandemia.

A fabricante dos caminhões MAN e Scania espera um retorno operacional ajustado sobre as vendas de 8% a 9% em 2024, em linha com os 8,6% informados no ano passado.

O grupo teve um salto de 95% no lucro operacional ajustado de 2023, para 4 bilhões de euros, superando a estimativa de consenso compilada pela Vara Research.