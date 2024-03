Indicador antecedente de emprego no Brasil sobe em fevereiro ao nível mais alto em quase um ano e meio, diz FGV

"A continuidade desse cenário é importante para a evolução do mercado de trabalho", completou.

Os componentes do IAEmp mostram que a alta no mês ficou concentrada em três dos sete componentes do indicador, com avanços nos indicadores de Situação Atual dos Negócios e Emprego Previsto da Indústria, além de Emprego Previsto de Serviços.

Por outro lado, os destaques negativos foram a Tendência dos Negócios da Indústria e Emprego Local Futuro do Consumidor.

Dados do IBGE mostraram que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, abaixo do esperado e com aumento no rendimento real dos trabalhadores, em um mercado de trabalho que segue aquecido.

(Por Camila Moreira)