Atividade econômica dos EUA teve alta ligeira nas últimas semanas, mostra pesquisa do Fed

Por Lindsay Dunsmuir

(Reuters) - A atividade econômica dos Estados Unidos aumentou ligeiramente do início de janeiro até o final de fevereiro, enquanto a inflação e o mercado de trabalho apresentaram um quadro misto sobre a rapidez com que desacelerarão ainda mais, mostrou uma pesquisa do Federal Reserve nesta quarta-feira, o que ressalta o quadro complicado para as autoridades do banco central norte-americano, que buscam conter as pressões sobre os preços.

O banco central divulgou seu último retrato da saúde da economia dos EUA depois que o chair do Fed, Jerome Powell, disse mais cedo nesta quarta-feira que ainda não está claro quando o banco central poderá cortar a taxa básica de juros e sustentar a expansão atual, uma vez que não há garantia de mais progresso na inflação.