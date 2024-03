Balança comercial brasileira tem superávit de US$5,5 bi em fevereiro, recorde para o mês

Os dados do mês mostram que houve uma alta nos volumes exportados e importados pelo país na comparação com fevereiro de 2023, ao passo que o valor dos produtos comercializados caiu, com recuo médio mais forte no preço dos importados.

A alta nas exportações no mês passado foi impulsionada por um crescimento de 63,9% no valor dos embarques da indústria extrativa, com forte participação de petróleo e minério de ferro. Também houve avanço de 11,5% nas vendas ao exterior do setor agropecuário, com ganhos em soja e café, e de 5,0% da indústria de transformação.

Os dados da Secex mostraram ainda que o saldo comercial acumulado no primeiro bimestre foi de 11,942 bilhões de dólares, 145,9% maior que o observado no mesmo período de 2023 e também recorde para o período. O desempenho foi resultado de exportações de 50,506 bilhões de dólares e importações de 38,564 bilhões de dólares.

Em relação aos destinos, a China vem ampliando sua presença na pauta exportadora brasileira, atingindo uma participação de 29,6% dos embarques brasileiros no acumulado do ano, ante 23,7% no mesmo período do ano passado. A participação dos Estados Unidos subiu de 11,9% para 12,1%.

Por outro lado, houve redução da participação de União Europeia e América do Sul. Somente a Argentina, que vive uma grave crise financeira, registrou forte queda nas compras do Brasil, recuo de 28% no bimestre, passando a representar uma participação de 3,4% das exportações brasileiras no período.

(Por Bernardo Caram)