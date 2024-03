Fundo soberano da Noruega pressiona por mais mulheres em conselhos de empresas de mercados emergentes

Desde 2021, o fundo tem pressionado empresas a aumentar o número de mulheres em seus conselhos e a considerar metas se menos de 30% dos integrantes forem do sexo feminino, concentrando-se primeiro na Europa e nos Estados Unidos, e expandindo a política para o Japão no ano passado.

Agora, a política será aplicada a empresas de mercados emergentes, inclusive de países como Brasil, Índia, África do Sul e Egito, informou o fundo em suas diretrizes atualizadas, compartilhadas com a Reuters antes de sua publicação nesta quarta-feira.

Isso significará que empresas como a companhia de logística Hidrovias do Brasil a empresa de telecomunicações do Catar Ooredoo e a companhia industrial indonésia ESSA que atualmente não têm integrantes mulheres, poderiam ser afetadas.

Desde 2021, o fundo tem visto "grandes melhorias" na diversidade de gênero nos conselhos de administração, disse sua diretora de governança e conformidade, Carine Smith Ihenacho, em uma entrevista, destacando a Europa, onde uma combinação de regulamentação estatal e diretrizes de práticas recomendadas aumentou o número de diretoras.

"Em alguns mercados desenvolvidos e emergentes, é onde realmente estamos vendo as mulheres ficando para trás", disse.

Na prática, isso significa que, se uma empresa em mercados emergentes não incluir pelo menos um integrante de cada gênero, o fundo votará contra a eleição do presidente do comitê de nomeação -- ou do presidente do conselho, se não houver um comitê de nomeação -- em uma assembleia geral anual.