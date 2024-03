Meta de crescimento de 5% da China para 2024 é alcançável, diz planejador estatal

"A meta está de acordo com as exigências anuais do Décimo Quarto Plano Quinquenal e corresponde ao potencial de crescimento econômico, o que a torna uma meta positiva e alcançável", disse Zheng, presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, na sigla em inglês).

Na terça-feira, o primeiro-ministro Li Qiang anunciou a meta de crescimento de cerca de 5% em seu primeiro relatório de trabalho para o Congresso Nacional do Povo e prometeu transformar o modelo de desenvolvimento do país para compensar o impacto de uma prolongada crise imobiliária, altas dívidas dos governos locais e fraca demanda do consumidor.

Mas os analistas afirmam que pode ser necessário muito mais estímulo para atingir a meta deste ano, e a visão de Li contém uma contradição inerente: seu objetivo de "transformar" o modelo econômico pode ser incompatível com a manutenção de taxas de crescimento estáveis.

"O impacto do inevitável declínio estrutural no setor imobiliário da China está apenas começando", disse Mark Williams, economista-chefe da Capital Economics para a Ásia, em nota aos clientes, alertando que a fraca demanda no setor de construção "poderia reduzir em mais um ponto percentual a taxa média de crescimento econômico da China durante o restante desta década".

A decepcionante recuperação pós-Covid da China tem lançado dúvidas sobre os fundamentos de seu modelo econômico de investimento pesado, aumentando as apostas para a ação do governo na reunião de uma semana do Parlamento.

Em fevereiro, a atividade industrial da China encolheu pelo quinto mês consecutivo, segundo uma pesquisa oficial divulgada na sexta-feira, embora o setor de serviços tenha apresentado sinais modestos de melhora.