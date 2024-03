FMI diz que equipe avalia medidas de crescimento da China e que Georgieva visitará Pequim

A viagem ocorre após o anúncio do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, de uma ambiciosa meta de crescimento de 5% do Produto Interno Bruto para a economia chinesa, além de medidas para transformar seu modelo de crescimento, afastando-o dos investimentos e lidando com uma crise no setor imobiliário e com o aumento da dívida dos governos locais. Os anúncios de Li continham poucos detalhes concretos sobre as mudanças estruturais planejadas e nenhum cronograma de implementação.

Questionada sobre a opinião inicial do FMI sobre as medidas de política econômica da China, Kozack disse que a equipe estava avaliando-as.

"Certamente, acolhemos com grande satisfação o foco das autoridades na qualidade e no crescimento sustentável. E continuaremos a analisar as informações adicionais fornecidas pelas autoridades sobre a direção das políticas nos próximos dias", afirmou Kozack.

Georgieva discursará no Fórum de Desenvolvimento da China em 24 de março. Gopinath fará comentários em vídeo no Fórum Boao para a Ásia em 27 de março, acrescentou Kozack.