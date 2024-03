Petróleo fica quase estável com dados da China e alta da oferta na América do Norte

O crescimento das importações e exportações da China superou as estimativas, como um sinal positivo para os decisores políticos à medida que tentam reforçar a recuperação econômica.

Mas, mesmo com a China registrando um aumento de 5,1% nas importações de petróleo durante os primeiros meses do ano em relação ao ano anterior, as importações globais têm vindo a cair, dando continuidade a uma tendência de abrandamento das compras por parte do maior comprador mundial.

"Os números das importações caíram substancialmente porque não estão dispostos a pagar o preço total pelos barris", disse Bob Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho. A falta de procura chinesa não conseguiu impressionar o mercado, disse ele.

O mercado global de petróleo está relativamente bem abastecido, com o crescimento da demanda desacelerando e a oferta aumentando nas Américas, disse à Reuters o chefe da divisão de mercados e indústria de petróleo da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

Os estoques de petróleo nos EUA aumentaram na semana passada pela sexta semana consecutiva.

(Reportagem adicional de Noah Browning em Londres, Florence Tan em Cingapura e Arathy Somasekhar em Houston)