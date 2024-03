Criminalização do aborto é perversidade com mulheres pobres, diz Barroso

Antes de se aposentar do STF em outubro do ano passado, a ministra Rosa Weber votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez nas primeiras 12 semanas de gestação, mas o julgamento da matéria foi suspenso por pedido de destaque de Barroso.

Agora, na condição de presidente da corte, Barroso afirmou que ainda não pautou novamente a discussão por entender que a sociedade brasileira não está nem pronta nem madura para debater um tema tão delicado.

“A sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender, trata-se de enfrentar esse problema de forma mais inteligente, por que prender a mulher não serve pra nada“, afirmou.

"Ainda não levei o caso a julgamento porque o debate na sociedade não está amadurecido. A sociedade não distingue ainda duas coisas diferentes: ser contra o aborto todos somos, ninguém acha uma coisa boa, mas o papel do Estado é evitar que ele aconteça dando educação sexual, dando contraceptivos e amparando a mulher. Dito isso, a política de prender uma mulher que tenha um infortúnio, que é o resultado da criminalização, é uma má política pública“, acrescentou, ao frisar que países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França e Canadá não criminalizam o aborto.

Para o presidente do STF, a criminalização do aborto afeta especialmente as mulheres mais carentes. “A criminalização impede que as mulheres pobres possam se socorrer do serviço público de saúde para um procedimento. É uma perversidade e injustiça com mulheres pobres“, afirmou, ao lembrar que as mulheres de melhor condição social podem recorrer a clínicas particulares ilegais para interromper a gestação.

Barroso defendeu que seja feita uma campanha de esclarecimento sobre o tema junto à população.