Dólar tem instabilidade mas segue em terreno positivo após dados de emprego dos EUA

A moeda norte-americana mostrou instabilidade ao longo das primeiras horas de negócios, saltando aos picos do dia imediatamente após o relatório norte-americano para em seguida devolver parte dos ganhos, antes de voltar a ganhar fôlego novamente a partir das 11h.

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos superou as expectativas em fevereiro, mas dados de meses anteriores foram revisados para baixo, enquanto houve aumento da taxa de desemprego e moderação dos ganhos salariais --indícios de algum afrouxamento do mercado de trabalho.

A economia dos EUA abriu 275 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, mostraram os dados do Departamento do Trabalho dos EUA. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 200 mil vagas em fevereiro, com estimativas variando de 125 mil a 286 mil.

Os dados de janeiro foram revisados para baixo, mostrando 229 mil empregos criados, em vez de 353 mil, conforme informado anteriormente.

"O par real/dólar apresentou grande volatilidade no momento da divulgação dos dados, mas a leitura acabou sendo um pouco amenizada, suavizada, com os dados adicionais, como a revisão dos empregos (de meses anteriores), o crescimento da taxa de desemprego e assim por diante", disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX.

Ainda assim, "a criação de empregos no mês de fevereiro foi novamente bem acima do estimado, o que mostra três meses seguidos de leituras acima do que se estimava para o mercado de trabalho americano, dezembro, janeiro e fevereiro... Vale destacar que a taxa de desemprego nos Estados Unidos se encontra abaixo de 4% há dois anos... e ainda mostra um mercado de trabalho saudável, resiliente."