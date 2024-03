Governo abre consulta sobre leilão de potência elétrica, habilita hidrelétricas

Segundo portaria publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, está prevista a negociação de três produtos: dois para termelétricas e um para hidrelétricas. Não há previsão de um produto para novas tecnologias de armazenamento de energia, como baterias, algo que chegou a ser estudado pelo Ministério para o leilão.

O leilão prevê um produto para contratação de potência de termelétricas com entrega a partir de 2027, fornecendo contratos com prazo de sete anos. Serão negociados ainda dois outros produtos, para entrega de potência de termelétricas e hidrelétricas a partir de 2028, com contratos de 15 anos.

O montante de potência que o governo busca contratar, com base em estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), não é divulgado.

O lançamento da consulta com as regras do certame vinha sendo bastante aguardado pelo setor elétrico, já que o crescimento acelerado das energias eólica e solar, com geração variável e não controlável pelo operador, passou a exigir mais potência do sistema.

A potência é necessária para assegurar o fornecimento de energia elétrica nos momentos em que o nível de geração se altera de repente de forma brusca - quando para de ventar ou fazer sol, por exemplo. Quando isso ocorre, o ONS precisa acionar rapidamente usinas hidrelétricas ou termelétricas com flexibilidade para atender o sistema.

O leilão é uma oportunidade para geradores termelétricos viabilizarem novos empreendimentos ou ampliarem os existentes. Já no caso das hidrelétricas, as usinas poderão ampliar sua capacidade instalada com a inclusão de novas máquinas.