Petróleo cai 1% e tem perdas semanais enquanto mercados avaliam demanda chinesa

Ambos os contratos de referência caíram na semana, o Brent com recuo de 1,8% e o WTI com recuo de 2,5%.

A China estabeleceu no início desta semana uma meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5%, o que muitos analistas consideram ambicioso sem muito mais estímulos.

As importações de petróleo da China aumentaram nos primeiros dois meses do ano em comparação com o mesmo período de 2023, mas também foram mais fracas do que nos meses anteriores, mostraram dados na quinta-feira, continuando uma tendência de abrandamento das compras do maior comprador mundial.

Do lado da oferta, os membros da Opep+ liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia concordaram no domingo em prolongar os cortes voluntários na produção de petróleo de 2,2 milhões de barris por dia até ao segundo trimestre, dando apoio extra ao mercado no meio de preocupações com o crescimento global e o aumento da produção fora do grupo.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston, Robert Harvey em Londres, Katya Golubkova em Tóquio e Emily Chow em Cingapura)