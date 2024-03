Senado dos EUA aprova projeto de lei de gastos e evita paralisação iminente

Por Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos EUA evitou nesta sexta-feira, por pouco, uma paralisação parcial do governo, uma vez que a Casa aprovou a legislação de gastos para várias agências governamentais poucas horas antes do vencimento do financiamento atual.

Por uma votação bipartidária de 75 a 22, o Senado aprovou um pacote de gastos de 467,5 bilhões de dólares que financiará agricultura, transporte, habitação, energia, veteranos e outros programas até o final do ano fiscal em 30 de setembro. O pacote segue agora para o presidente democrata Joe Biden sancionar como lei.