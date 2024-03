Taxas futuras avançam com pessimismo generalizado por Petrobras e após "payroll"

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos de juros futuros brasileiros tiveram alta nesta sexta-feira, principalmente na ponta longa da curva, em linha com estresse generalizado no mercado local após decepção com a Petrobras e um relatório de empregos misto nos Estados Unidos.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,885%, ante 9,883% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,745%, ante 9,703% do ajuste anterior.