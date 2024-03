China diz que vai melhorar vendas de moradias de forma "vigorosa" e "ordenada

PEQUIM (Reuters) - A China vai melhorar as vendas de imóveis residenciais de forma "vigorosa" e "ordenada", disse o ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural, Ni Hong, neste sábado, conforme a demanda fraca persiste no mercado imobiliário residencial do país.

O setor imobiliário tem passado de uma crise para outra desde 2021, depois que uma repressão regulatória à alta alavancagem entre as incorporadoras desencadeou uma crise de liquidez entre as empresas imobiliárias e abalou o sentimento para compra de moradias.

A China vai acelerar o desenvolvimento de "um novo modelo" para o setor, concentrando-se na construção de moradias mais acessíveis e no atendimento da demanda por moradias, disse o primeiro-ministro Li Qiang no início desta semana.