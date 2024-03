Argentina lança troca de títulos de US$65 bi para adiar dívida de 2024

Por Walter Bianchi e Eliana Raszewski

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina lançará nesta segunda-feira uma enorme troca voluntária da dívida em pesos e alguns instrumentos vinculados ao dólar com vencimento em 2024, em uma tentativa de adiar os pagamentos em meio a uma grande crise econômica que atinge o país.

A dívida, que inclui 15 instrumentos diferentes com um valor total de cerca de 65 bilhões de dólares, pode ser trocada por novos instrumentos vinculados à inflação com datas de vencimento entre 2025 e 2028, de acordo com o governo.