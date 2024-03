Denunciante da Boeing é encontrado morto em aparente suicídio

(Reuters) - John Barnett, ex-funcionário da Boeing que teria levantado preocupações sobre os problemas de produção da empresa, foi encontrado morto em um aparente suicídio, de acordo com autoridades norte-americanas.

Barnett trabalhou na Boeing por 32 anos antes de deixar a empresa em 2017, de acordo com a BBC, que informou anteriormente sobre seus esforços para levantar questões sobre os problemas de produção da empresa.

O homem de 62 anos morreu de um ferimento a bala autoinfligido, confirmou o escritório do legista do condado de Charleston, no Estado norte-americano da Carolina do Sul, nesta terça-feira. A polícia de Charleston está investigando, disse o gabinete do legista, sem dar outros detalhes.