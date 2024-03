Incorporadoras imobiliárias lideram alta das blue-chips da China

XANGAI (Reuters) - As ações blue-chips da China e o mercado de Hong Kong fecharam em alta nesta terça-feira, liderados por incorporadoras imobiliárias diante das expectativas de medidas de apoio, enquanto outras ações asiáticas também subiram antes de dados de inflação dos Estados Unidos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,23%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,41%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 3,05%.

As ações asiáticas em geral subiram antes da divulgação do relatório de inflação dos EUA, enquanto as ações japonesas caíram e o iene se firmou com o aumento das expectativas de que o Banco do Japão pode estar pronto para sair da política monetária ultrafrouxa já na próxima semana.