Ibovespa avança com bancos, enquanto Petrobras esmorece

- PETROBRAS PN recuou 1,20%, a 36,38 reais, após avançar a 37,33 reais mais cedo, em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros continuam monitorando noticiário envolvendo a decisão da empresa de não distribuir dividendos extraordinários e colocar os recursos em uma reserva estatutária. O Globo noticiou que a Petrobras estuda a criação de um novo fundo para receber recursos de dividendos extraordinários com foco em investimentos. No setor, PRIO ON subiu 2,99%, PETRORECONCAVO ON valorizou-se 1,35% e 3R PETROLEUM ON terminou com elevação de 0,88%.

- JBS ON avançou 3,15%, a 23,26 reais, com investidores ainda repercutindo notícia da véspera de que mais 38 unidades frigoríficas brasileiras foram habilitadas para vender carnes à China. MARFRIG ON fechou com acréscimo de 2,69% e MINERVA ON subiu 1,76%.

- GPA ON caiu 3,20%, a 3,33 reais. O varejista precifica nesta quarta-feira oferta de ações, que terá os recursos destinados para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pré-pagamento de contratos financeiros mantidos com instituições financeiras.

- ENERGISA UNIT perdeu 1,88%, a 49,71 reais, após divulgar lucro líquido ajustado recorrente de 508,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, queda de 5,1% contra igual período um ano antes. Desconsiderando ajustes, o lucro foi de 729,1 milhões de reais, uma alta de 50,3%.

- RANDONCORP PN, que não está no Ibovespa, avançou 1,64%, a 11,81 reais, reagindo após uma abertura mais negativa. A companhia divulgou na véspera balanço dos últimos três meses de 2023, com analistas do Itaú BBA afirmando ser um "trimestre para esquecer". A fabricante de implementos rodoviários, contudo, publicou previsões para 2024, que, de acordo com a equipe do Itaú BBA implicam Ebitda entre 1,6 bilhão e 2 bilhões de reais.