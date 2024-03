Cyrela tem lucro líquido de R$248 mi no 4º tri, alta de 19%

As vendas líquidas contratadas da Cyrela somaram 2,6 bilhões de reais no período, recuo de 4% ano a ano. Já o valor geral de vendas (VGV) lançado totalizou 2,7 bilhões de reais, queda de 3%, com 13 empreendimentos lançados, de 15 um ano antes.

O indicador de velocidade de vendas (VSO) em 12 meses ficou praticamente estável em 47%, de 48% um ano antes, permitindo à companhia "reduzir os níveis relativos de estoque como proporção das vendas, mesmo com o crescimento nos lançamentos", afirmou.

A Cyrela também apurou margem bruta em 33,7% no período, 2,3 pontos percentuais acima do quarto trimestre de 2022, movimento que a empresa atribuiu à recuperação nas margens dos novos lançamentos em comparação com 2022.

As despesas comerciais subiram 13% em 12 meses, para 176 milhões de reais, enquanto as despesas gerais e administrativas avançaram 8%, a 135 milhões de reais.

A empresa teve uma queima de caixa de 94 milhões de reais nos três últimos meses do ano passado, ante consumo de 54 milhões no quarto trimestre de 2022.

