Eztec tem lucro líquido de R$82,8 mi no 4º tri

(Reuters) - A empresa do ramo imobiliário Eztec apurou lucro líquido de 82,8 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um salto de 162,8% ante o mesmo período do ano anterior, informou a empresa nesta quinta-feira.

A receita líquida da Eztec somou 337,9 milhões de reais entre os meses de outubro a dezembro de 2023, alta de 8,7% na comparação ano a ano.

Analistas esperavam, em média, lucro de 73,8 milhões de reais para a companhia no período, e uma receita de 320,4 milhões de reais, segundo dados da LSEG.