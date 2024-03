Ibovespa hesita após duas altas; Vale pressiona

Indicadores econômicos dos Estados Unidos também ocupavam as atenções, entre eles um aumento acima do esperado dos preços ao produtor em fevereiro, enquanto as vendas no varejo cresceram abaixo das previsões no mês passado. Os pedidos de auxílio-desemprego semanais também ficaram aquém das estimativas.

Em Wall Street, o sinal negativo prevalecia, com o S&P 500 cedendo 0,24%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano avançavam a 4,2725%, de 4,192% na véspera, conforme permanecem os ajustes mirando os próximos passos do Federal Reserve.

No Brasil, o IBGE as vendas no varejo avançaram 2,5% em janeiro na comparação com o mês anterior, resultado mais forte desde janeiro de 2023 (+2,5%) e acima das previsões de economistas (+0,2%). Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as vendas apresentaram avanço de 4,1%.

De acordo com o economista da XP Rodolfo Margato, as vendas no varejo surpreenderam bastante as estimativas em janeiro, principalmente devido ao forte desempenho nas atividades de veículos, supermercados e atacarejo.

"Em linhas gerais, os dados reforçam nossa visão de firmeza do consumo das famílias ao longo deste ano, apoiado por outra forte expansão na renda real disponível às famílias e pela melhoria gradual nas condições de crédito", afirmou, em comentário enviado a clientes.

DESTAQUES