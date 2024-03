Tesouro dos EUA impõe sanções a homem acusado de lavar dinheiro para PCC

"Os Estados Unidos permanecerão ao lado do Brasil e de outros parceiros na região em nossos esforços para conter a capacidade do PCC de operar, incluindo sua habilidade de lavar recursos ilícitos no sistema financeiro global", acrescentou.

De acordo com o comunicado do Tesouro, a medida anunciada nesta quinta não teria ocorrido sem o apoio das autoridades brasileiras.

Gonçalves foi condenado em novembro de 2022 a 7 anos e 11 meses de prisão por tráfico de drogas. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele lavou 1,2 bilhão de reais para o PCC. Mesmo preso, Gonçalves ainda permaneceria ativo no PCC e dando ordens da cadeia, disse o comunicado do Tesouro dos EUA, que afirma ainda que ele foi apontado como um dos envolvidos no assalto a uma agência do Banco do Brasil em Uberaba (MG) em 2019.

Pelas sanções impostas, todas as propriedades e interesses em propriedades de Gonçalves que estejam nos EUA ou no controle de cidadãos norte-americanos devem ser bloqueados e relatados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC, na sigla em inglês).

As sanções também impedem quaisquer transações de cidadãos norte-americanos ou de pessoas residentes ou que estejam em trânsito pelos Estados Unidos envolvendo as propriedades ou interesses ligados a Gonçalves sob pena de punições cíveis e criminais.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Daphne Psiledakis, em Washignton)