Argentina registra segundo superávit fiscal seguido em fevereiro com austeridade de Milei

O superávit fiscal financeiro -- que inclui pagamento líquido de juros sobre a dívida pública -- foi de 338,1 bilhões de pesos no mês e, cumulativamente, 856,5 bilhões de pesos nos dois primeiros meses do ano.

O governo registrou "dois meses consecutivos de superávit financeiro pela primeira vez desde o início de 2011, acumulando um superávit após os juros de quase 0,2% do PIB nos dois primeiros meses de 2024", informou o ministério em um comunicado.

O governo Milei tem como meta um déficit fiscal financeiro "zero" este ano, parte das metas econômicas acordadas com o Fundo Monetário Internacional, com o qual o país tem em andamento um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares.

(Por Kylie Madry e Eliana Raszewski)