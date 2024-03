Nissan e Honda vão estudar parceria em veículos elétricos

A Nissan coopera com a Renault em veículos elétricos, principalmente na Europa. O próximo Micra elétrico da Nissan compartilhará a mesma arquitetura do novo Renault Five e será montado na mesma fábrica no norte da França.

No ano passado, Nissan e Renault reduziram o escopo de sua aliança de anos e, desde então, a Renault assinou acordos com novos parceiros, como a chinesa Geely.

Uchida disse que Nissan e Honda estão abertas à colaboração com os parceiros existentes, caso surjam oportunidades.

As empresas explorarão medidas de redução de custos, disse Mibe, da Honda, acrescentando que a obtenção de uma boa relação custo-benefício exige maiores níveis de produção.

A Honda tem como objetivo aumentar sua proporção de veículos elétricos e veículos com célula de combustível para 100% de todas as vendas até 2040.

A Nissan e a Honda ainda não discutiram um acordo de capital, mas estão abertas a essa possibilidade no futuro, disse Mibe.