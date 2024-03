Wall Street cai com nervosismo sobre inflação

Operadores reduziram as apostas de um corte nos juros em junho pelo Fed para cerca de 57%, de 73% na semana passada, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Todas as atenções estão agora voltadas para a reunião do Federal Reserve na próxima semana, para possíveis pistas sobre o momento do ciclo de afrouxamento monetário.

Para aumentar as preocupações, a produção das fábricas dos EUA aumentou mais do que o esperado em fevereiro, mas os dados do mês anterior foram revisados acentuadamente para baixo, já que o setor manufatureiro continua prejudicado pela taxa de juros elevada.

A leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre o índice geral de confiança do consumidor ficou em 76,5 este mês, contra uma leitura estimada de 76,9.

O Dow Jones caía 100,92 pontos, ou 0,26%, a 38.804,74 pontos. O S&P 500 tinha queda de 26,06 pontos, ou 0,51%, a 5.124,42 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 121,01 pontos, ou 0,75%, a 16.007,52 pontos.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 eram negociados em baixa, com o setor de tecnologia da informação sendo o mais atingido, com queda de 1,4%.