Wall Street avança com Nvidia e reunião do Fed em foco

Por Sinéad Carew e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em alta nesta terça-feira, depois que as ações da Nvidia desfizeram perdas iniciais e com investidores aguardando a conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve na quarta para obter pistas sobre a trajetória da taxa de juros do banco central norte-americano.

As ações da Nvidia saíram do território negativo e fecharam em alta de 1%, depois que a empresa revelou os preços e planos de remessa de seu aguardado chip de inteligência artificial Blackwell B200, que, segundo a companhia, pode ser 30 vezes mais rápido do que os chips atuais.