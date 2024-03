Cogna tem prejuízo no 4º tri com efeito tributário, vê melhora em taxa de captação no começo de 2024

A receita líquida do grupo de educação, por sua vez, cresceu 12,6% no período de outubro a dezembro de 2023 em relação ao quarto trimestre do exercício anterior, para 1,9 bilhão de reais, enquanto as despesas operacionais caíram 4,6% e as provisões para créditos de liquidação duvidosa cresceram 6,9%.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de 92,9 milhões de reais, com receita de 1,9 bilhão de reais.

Todas as unidades de negócio -- Kroton (+1,7%), Kroton Med (+26,6%), Vasta (+9,7%) e Saber (+59,4%) -- mostraram expansão na receita líquida.

No caso de Kroton, a companhia disse que o desempenho foi afetado por mudança no processo operacional de reconhecimento da receita de dependências dos alunos do ensino a distância (EAD), que antecipou parte da receita para o terceiro trimestre, quando houve expansão de 8,4% na receita líquida ano a ano.

O resultado operacional do grupo medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente totalizou 551,9 milhões de reais, alta de 17,1%, com o margem de 28,9%, ante 27,8% nos mesmos meses de 2022.

A geração de caixa operacional após capex disparou 282,2% ano a ano, para 240,8 milhões de reais no quarto trimestre, em desempenho que a companhia atribuiu à estratégia "asset light", com aumento de conversão de Ebitda recorrente em caixa e crescimento do Ebitda recorrente.