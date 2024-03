Fazenda insiste com Lula por aval a dividendo extra da Petrobras, dizem fontes

Neste mês, em meio à alta de arrecadação após o Congresso aprovar medidas fiscais, Lula disse que o governo terá que discutir em algum momento uma mudança do "limite de gastos" do país para promover mais benefícios à população. Após a declaração do presidente, de acordo com a segunda fonte, os ministros do governo envolvidos no tema decidiram evitar tratar da questão antes da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas pela equipe econômica na sexta-feira.

O documento deve indicar um bloqueio de aproximadamente 5 bilhões de reais nas contas, com uma previsão de gastos acima do esperado, enquanto a arrecadação apresenta boa performance, de acordo com fontes do governo. A expectativa de alguns membros do governo é que o resultado possa afastar pressões para que regras fiscais sejam flexibilizadas. Uma das fontes enfatizou que, além do debate fiscal, há preocupação na equipe econômica com a perda de credibilidade e de valor da Petrobras com o “abalo sísmico” gerado por uma interferência do governo sobre a gestão da companhia.

A decisão do conselho de administração da Petrobras de não pagar dividendos extraordinários partiu do próprio presidente Lula e o mandatário quer que a empresa use o dinheiro para investimentos, disseram fontes do governo à Reuters neste mês.

A discussão envolve o repasse de 43,9 bilhões de reais de lucro remanescente, que foram enviados a uma reserva de remuneração de capital recém-criada pela companhia. Os recursos poderiam ter sido destinados para dividendos extraordinários, remunerando os acionistas. Após a decisão da Petrobras, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, disse à Reuters neste mês que uma proposta de distribuição de 50% dos dividendos extraordinários possíveis de 2023 ainda está na mesa e poderia ser aprovada em assembleia de acionistas prevista para abril.